Svět kryptoměn se hroutí

Bitcoin, ethereum, tether, XRP a tisíce dalších. V současnosti prakticky neexistuje kryptoměna, která by v posledních dnech nezaznamenala výrazný propad kurzu. Zatímco skalní fanoušci to vnímají jako cestu, jak přikoupit další virtuální mince, řada investorů se kryptoměn nyní zbavuje jako rizikového aktiva. Vyplývá to z údajů specializovaného serveru CoinMarketCap.