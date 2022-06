Sudetští Němci mají novou sociální síť. Láká i Čechy

"Je to sociální síť pro sudetské Němce, jejich přátele a všechny, kteří se zajímají o sudetoněmeckou historii. A je to také pro vzájemnou výměnu," řekla Krognerová. "Každý, kdo se zajímá o historii českých zemí, je srdečně vítán," uvedla s tím, že síť naleznou lidé na stránkách Sudeten.net.

Přepnout německou sociální síť do češtiny je možné pomocí příslušného tlačítka v pravém horním rohu. Vedle naší mateřštiny a němčiny je k dispozici také angličtina.

"Samozřejmě to funguje tak, že čím více lidí zadá záznam, tím lépe bude možné síť využívat, ať již pro hledání vzájemného kontaktu v Česku nebo někoho, kdo znal ještě mé předky, nebo s kým si mohu povídat v nějakém dialektu," uvedla Krognerová. "Potěšilo by nás, kdyby se tam připojili i lidé z České republiky, kteří mají zájem o česko-německou výměnu, mohou to být třeba i školní skupiny," dodala.