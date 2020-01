Stovky Čechů přišly o internet. Kvůli nečinnosti poskytovatelů připojení

Systém DNS (Domain Name System) funguje jako telefonní seznam pro internetové IP adresy. Umožňuje přiřadit k číselné IP adrese určitý symbolický název, tzv. doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a dokážou jej bez obtíží napsat např. do webového prohlížeče (vím, že česká firma se jmenuje XY, do vyhledávače zadám www.XY.cz). Prohlížeč se podobně jako telefon podívá do "seznamu", najde správný záznam a automaticky se připojí na IP adresu odpovídající doménovému jménu a stránku uživateli zobrazí.