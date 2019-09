Stát rozdělí miliony na dotacích, kvůli přechodu na DVB-T2

"Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či handicapovaným ve speciálních zařízeních. Proto jsme schválili nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úpravu antény," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Administraci poskytování peněz vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují kraje, které poté obdrží dotaci od MPO. "Přechod na nový standard vysílání musíme obyvatelům domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a lidem v dalších podobných zařízeních co nejvíce ulehčit, proto se kraje zapojí do tohoto systému a pomohou dostat finanční podporu tam, kde to bude nejvíce zapotřebí," uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO).