Příští rok už jen DVB-T2. Vypínání první digitální televize začne v Praze už letos

Praha se stane letos v listopadu prvním městem, ve kterém bude vypnuto digitální televizní vysílání původního standardu DVB-T. Nahradí jej modernější standard DVB-T2. Jeho předchůdce bude postupně vypínán napříč celou republikou, proces digitálního přechodu by měl být dokončen do poloviny roku 2020. Vyplývá to z informací Českých Radiokomunikací (ČRa), které provoz televizních sítí zajišťují.