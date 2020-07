Spotify rozšířil nabídku do dalších 13 zemí

Rusko je podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) 17. největším trhem pro streamování hudby a do roku 2030 by se mohlo dostat do desítky největších. Více než 87 procent posluchačů hudby zde využívá streamování, celosvětově je to jen 61 procent a v USA 68 procent. Podle Spotify nový trh představuje 250 milionů potenciálních zákazníků.