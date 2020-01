Spor o digitální daň vyřešíme do dvou týdnů, shoduje se Francie a USA

„Dlouho jsem hovořil s ministrem financí USA Stevenem Mnuchinem. Rozhodli jsme se zintenzivnit snahy najít kompromis ohledně digitální daně v rámci OECD,“ řekl Le Maire novinářům poté, co se v Paříži setkal s komisařem EU pro obchod Philem Hoganem.

Le Maire upozornil, že věc se týká USA a EU, tedy ne pouze Francie a USA, protože ostatní členské státy unie se chystají zavádět vlastní digitální daně. Doufá prý, že během nadcházejících dvou týdnů, na nichž se s Mnuchinem dohodl, nezavedou USA žádné sankce, a zdůraznil, že takový krok ze strany Washingtonu by jakékoli další diskuse ukončil. Po skončení lhůty se Le Maire a Mnuchin sejdou na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu.

Do francouzské státní pokladny má daň přinést peníze od velkých internetových firem, které vydělávají také díky francouzským uživatelům internetu, ale sídlí v jiných zemích. Dani se ve Francii říká GAFA, podle začátečních písmen čtyř zásadních zamýšlených plátců, tedy Google, Amazon, Facebook a Apple.

Washington považuje digitální daň za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Americká vláda koncem loňského roku oznámila, že by mohla uvalit až stoprocentní dodatečná cla na francouzské zboží o objemu 2,4 miliardy dolarů (54 miliard Kč) včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků.

Česká vláda loni v listopadu schválila zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Zákon by mohl začít platit letos, pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident.