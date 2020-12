Soud v Rusku dal Googlu pokutu kvůli zakázanému obsahu

Moskevský soud vyměřil ve čtvrtek americké internetové společnosti Google pokutu tři miliony rublů (skoro 900 000 Kč) za to, že neodstranila z výsledků vyhledávání obsah, který je v Rusku zakázán. Informovala o tom agentura Interfax. Podle ní je to čtvrtá pokuta, kterou Google v Rusku dostal za to, že odmítá filtrovat výsledky vyhledávání, jak to žádá ruský cenzurní úřad Roskomnadzor.