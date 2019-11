Ve Facebooku kvete rasismus, stěžují si zaměstnanci

Stovky černošských zaměstnanců Facebooku se minulý týden sjely do kalifornského Menlo Parku, kde se konala tradiční akce zvaná Black@. Právě ta má za úkol utužovat vztahy napříč celou pracovní komunitou sociální sítě, byť už samotný název napovídá, že jde o event zaměřený na zaměstnance tmavé pleti.

Skupina zaměstnanců Facebooku však v otevřeném dopise tvrdí, že to všechno je jen strojená faleš a že úsměvy jsou pouhou přetvářkou. „Můžeme zveřejňovat fotografie na Instagramu s celebritami, můžeme být součástí marketingových výmyslů, můžeme se obejmout a sdílet, jak jsme šťastní, že máme příležitost pracovat pro společnost, která má dopad na téměř tři miliardy lidí,“ stojí v otevřeném dopisu.

„Můj manažer přímo požádal minimálně dva další kolegy, aby poskytli negativní zpětnou vazbu při kontrole mého výkonu. Údajně kvůli barvě mé pleti. Kolegové to naštěstí odmítli a celou věc předali personálnímu oddělení,“ postěžoval si další zaměstnanec.

Podle skupiny černošských zaměstnanců Facebook vytváří nepřátelskou kulturu. I když se prý najdou odvážní zaměstnanci, kteří se rasismu postaví, firma by podle nich měla zavést nulovou toleranci pro podobné chování napříč celým podnikem.

„Rasismus, diskriminace či agrese nevycházejí najevo při velkých okamžicích. Jsou to naopak malé situace, které ale časem bobtnají a ovlivňují kulturu celé společnosti. Od nás se očekává pouze to, abychom plnili kvóty – nikdo nás neuznává, nikdo nás nepřijal,“ končí svůj otevřený dopis afroameričtí zaměstnanci.

Facebook údajně všechna obvinění prošetří. „Nikdo by se na Facebooku ani nikde jinde neměl chovat takovým způsobem. Je to proti všemu, v co věříme. Nasloucháme svým zaměstnancům a tvrdě pracujeme na tom, abychom se zlepšili,“ reagovala na dopis pro server Cnet mluvčí Facebooku Bertie Thompsonová.