Slovenský úřad chce trestat šíření hoaxů

Úřad navrhl doplnit do trestního zákona nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách. Za to by viníkům při úmyslném jednání hrozilo například za nyní vyhlášeného nouzového stavu až desetileté vězení.