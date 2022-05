Šíření dezinformací ohrožuje bezpečnost ČR, myslí si tři čtvrtiny Čechů

„Pod pojmem dezinformace si každý představí něco trochu jiného. Ale je zcela jasné, že většině zkrátka vadí lži v politice a médiích,” podotkl Nikola Hořejš, který vede výzkum dopadu dezinformací v ústavu STEM. Podle něj porozumění pro to, co znamená pojem dezinformace, se za poslední dva roky výrazně zvýšilo.

Téměř polovina lidí má za to, že původcem dezinformací či lživých zpráv v médiích a na internetu jsou jedinci nebo různé skupiny, kteří je vytvářejí záměrně. Myslí si to především lidé s vysokoškolským vzděláním a obecně mladší lidé a voliči vládních stran, tedy koalic Spolu a Pirátů a Starostů.

Zhruba čtvrtina Čechů označuje za druhou nejčastější příčinu vzniku lží kolujících ve veřejném prostoru možnost, že „novináři velkých médií pracují na objednávku podnikatelů”. K tomu se přiklánějí více lidé starší 60 let a voliči opoziční SPD. Asi pětina populace má za to, že za nepravdami stojí „politická korektnost omezující to, co se smí či nesmí v médiích”.