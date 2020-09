Seznam.cz spustil lajkovací tlačítko na domovské stránce

„Běžně jsme svědky tohoto chování na sociálních sítích, my ale stojíme o to, aby se uživatelé mohli k tématům vyjadřovat přímo u zdroje. Druhý důvod spuštění výše zmíněných funkcí je pak získávání zpětné vazby pro naše doporučovací algoritmy. To nám pomůže vylepšit uživatelský zážitek a pozitivně se to promítne i do návštěvnosti jednotlivých obsahových webů,“ doplnil Hušek.