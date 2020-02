Sedmiletá dívka podlehla leukemii. Matka se s ní znovu setkala ve virtuální realitě

Nejrůznější hry berou hráče zpět do minulosti klidně i o stovky let. Tvůrci z Jižní Koreje se však odhodlali k něčemu, co se neodvážil nikdo před nimi. Jedné matce nabídli setkání s její zesnulou dcerou, která podlehla leukemii. Unikátní setkání přenášela jihokorejská televize v rámci pořadu I Met You od Munhwa Broadcasting Corp.