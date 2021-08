První webkamera sledovala deset let kávovar. Kvůli pohodlí vědců

Když se krátce na to začal používat internet, umístili vědci obrázek kávovaru jako vůbec prvního objektu sledovaného kamerou na počítačovou síť. Kamera, která si záhy získala velkou popularitu na postupně se rozvíjejícím internetu, vysílala zhruba deset let, vypnuta byla přesně před čtvrtstoletím – 22. srpna 2001. Stalo se tak poté, co se počítačová laboratoř odstěhovala do nové budovy.

„Bylo to velmi populární, protože to bylo uvedeno do provozu v době, kdy toho nebylo na internetu moc k vidění,“ citoval před časem list The Times jednoho z vědců Dana Gordona. Jeho kolega Quentin Stafford-Fraser dodal, že program pro kávovar byl pravděpodobně užitečnější než cokoli jiného, co při své práci na počítačových sítích udělal.