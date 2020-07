První generace digitálního vysílání pomalu končí

Jako poslední DVB-T vysílač bude v Česku vypnut ten pro lokalitu Valašské Klobouky-Ploštiny, a to konkrétně 28. října. O den později pak bude i z tohoto vysílače spuštěn signál DVB-T2, čímž bude proces modernizace digitálního vysílání v tuzemsku zakončen.

Je nicméně důležité zdůraznit, že přechod se netýká každého. Zbystřit by měli pouze lidé, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

V obou případech je nicméně nutné dávat pozor na to, aby přístroj dokázal dešifrovat kodek HEVC (H.265). Pokud tento standard nezvládne přijímač dešifrovat, nebude prostřednictvím něj možné druhou generaci pozemního digitálního vysílání přijímat. Pro Česko byl zvolen právě tento kodek, zatímco v některých zahraničních státech se používají jiné. Podporu kodeku HEVC (H.265) je tedy vhodné před nákupem ověřit, je pro provoz v Česku nezbytný.

Už nyní dosahuje DVB-T2 lepšího pokrytí než starší standard DVB-T. To jinými slovy znamená, že přijímat bezplatné televizní vysílání může daleko více Čechů. A to i v místech, kde to dříve možné nebylo.