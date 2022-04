Provozovatel Facebooku platí za očerňování TikToku, zjistil Washington Post

Zjistil to deník The Washington Post (WP), který se dostal ke komunikaci mezi účastníky operace. Podobné praktiky známé z politiky jsou podle něj ve světě moderních technologií čím dál viditelnější.

Popsaná mediální kampaň se odehrává na pozadí rychle rostoucí popularity sítě TikTok, který vlastní čínská společnost ByteDance, a problémů Facebooku s oslovováním zejména mladých uživatelů sociálních sítí.

TikTok loni překonal hranici miliardy uživatelů a stal se podle americké společnosti Cloudflare nejnavštěvovanější internetovou platformou na světě. Tento vývoj je provázený zvýšeným zájmem médií či úřadů o dění na síti pro sdílení krátkých videí, související mimo jiné se zprávami o různých "výzvách" nabádajících uživatele k výtržnostem či jinak nebezpečným kouskům.

Ze zjištění listu WP ovšem vyplývá, že některé z těchto zpráv o znepokojivých trendech byly přehnané nebo zcela nepodložené. Konzultační společnost Targeted Victory například podle středečního článku šířila v regionálních médiích příběh o "tiktokové výzvě 'dej facku učiteli'", která podle všeho vůbec neexistovala a o níž se původně začaly šířit zvěsti na Facebooku.

Firma najatá společností Meta údajně také tlačila do lokálních zpráv v několika amerických státech materiály o videích, na nichž žáci ničili majetek ve školách.

Rozsáhlá mediální a lobbistická operace

Tyto snahy jsou součástí rozsáhlé mediální a lobbistické operace, kterou Targeted Victory uskutečňuje pro skupinu Meta, píše WP s odkazem na interní e-maily. Jeden ze šéfů poradenské společnosti údajně v únorovém vzkazu formuloval cíl této snahy tak, že je třeba rozšířit představu, že "ačkoli je Meta současným fackovacím panákem, TikTok je skutečnou hrozbou, obzvláště coby aplikace se zahraničním vlastníkem". Jiný pracovník zase uvedl, že ideálním vyústěním PR kampaně by byly "články s titulky jako 'Od tanečků k nebezpečí: Jak se TikTok stal nejškodlivějším místem na sociálních sítích pro děti'".

"Společnost se snažila stavět jak na upřímných obavách, tak na neopodstatněném strachu, aby vyvolala pochybnosti o populární aplikaci," shrnuje operaci WP. Za ústřední prvek označuje deník snahu rozdmýchávat paniku ohledně dopadů na mladé lidi, což je strategie používaná po desetiletí, ať už v souvislosti se sociálními sítěmi, novými hudebními žánry, nebo počítačovými hrami.

Tento měsíc se například Targeted Victory podílela na publikaci údajného dopisu od "znepokojeného rodiče" v listu The Denver Post, který vykresloval síť TikTok jako nebezpečnou pro duševní zdraví dětí i jejich soukromí. V týž den se velmi podobné sdělení objevilo v listu The Des Moines Register. "Žádný z komentářů či dopisů šéfredaktorům nezahrnoval jakékoli známky toho, že se na nich podílí skupina placená firmou Meta," uvádí The Washington Post.

Targeted Victory, kterou založil člen prezidentské kampaně republikána Mitta Romneyho z roku 2012 a která je podle zjištění skupiny OpenSecrets jedním z největších příjemců republikánských výdajů na kampaně, se k práci pro Metu odmítla podrobněji vyjádřit. Mluvčí společnosti Meta Andy Stone ve svém prohlášení kampaň hájil s tím, že "všechny platformy včetně TikToku by měly čelit míře zájmu odpovídající jejich rostoucímu úspěchu".

Pod drobnohledem

Podle reportéra televize CNN Donieho O'Sullivana nová zjištění dokládají, jak moc jsou někteří představitelé Facebooku přesvědčeni, že jsou pod větším drobnohledem než konkurenční společnosti jako TikTok, YouTube nebo Apple. "Myslím, že do jisté míry je to pravda... Ale uchylování se k takovýmto taktikám, ať už jsou v korporátní sféře jakkoli běžné, nevrhají na Facebook dobré světlo," napsal.

On i další analytici podotýkají, že to není poprvé, co se píše o agresivních praktikách Mety, respektive Facebooku, tváří v tvář kritice či úspěšné konkurenci. Novinář Casey Newton, který dlouhodobě mapuje dění kolem digitálních platforem, kromě toho argumentuje, že aktuální kampaň nedává ze strategického hlediska smysl, protože by se mohla snadno obrátit proti jejím iniciátorům.

"Z hlediska základního prosazování zájmů společnosti si lze těžko představit horší chvíli na to přitahovat další pozornost k rizikům, které sociální aplikace představují pro děti. Regulátoři a zákonodárci pracují ve vyšším měřítku a jakékoli kroky, které by mohli chtít podniknout proti síti TikTok, by takřka jistě zasáhly také Facebook a Instagram," napsal Newton.