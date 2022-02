Přes 100 tisíc lidí se zajímalo o zrušení účtu na Spotify. Kvůli jedinému moderátorovi

„To je obrovský skok. Znamená to, že lidé byli tímto problémem znepokojeni a okamžitě na nastalou situaci reagovali. Uvidíme, zda bude tento trend stoupat dál, což by byl již pro Spotify problém,” řekla Seema Shahová, která vede výzkumný tým ve společnosti SimilarWeb.

„Chci dát na vědomí, že chci, aby moje hudba byla stažena z nabídky platformy. Mohou mít buď Rogana, nebo Younga. Ne oba. Spotify šíří lživé informace o vakcínách, což by mohlo způsobit smrt těch, kteří by uvěřili jejich dezinformacím,“ prohlásil tehdy Young.

Přesto Spotify o blokaci známého moderátora vůbec neuvažuje. „I když důrazně odsuzuji to, co Joe řekl, a souhlasím s jeho rozhodnutím odstranit minulé epizody z naší platformy, uvědomuji si, že někteří budou chtít víc. A chci velmi jasně říci jeden bod – nevěřím, že umlčení Joea je řešením,“ uvedl Ek ve zprávě zaměstnancům.

Ek zdůraznil, že „kritické myšlení a otevřená debata jsou to, co pohání skutečný a nezbytný pokrok“. Dále dodal, že je podle něj důležitá podpora tvůrců z nedostatečně zastoupených komunit, a proto bude Spotify investovat 100 milionů dolarů do „licencování, vývoje a marketingu hudby a zvukového obsahu od historicky marginalizovaných skupin“, tedy do sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.