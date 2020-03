Před 35 lety zahájila doména .com úspěšné tažení internetem

Význam koncovky .com bývá odvozován od anglického slova commercial, tedy obchodní. Jestli to ale její tvůrci skutečně mysleli takto, není zcela jisté. Současný správce domény .com, americká společnost Verisign, cituje na svém webu alternativní názor počítačového inženýra Jacka Havertyho. "Myslím, že .com byl odvozen spíše od 'company' (firma), než od 'commercial'," tvrdí Haverty, jenž se v polovině 80. let na tvorbě systému internetových domén podílel.