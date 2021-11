Posluchačů placené hudby z internetu loni v ČR přibylo o polovinu

Podle dat ČSÚ platilo loni za poslech či stažení hudebních nahrávek přes internet zhruba pět procent lidí starších 16 let, což bylo přibližně o dva procentní body víc než o rok dřív. Nejvíce tyto služby využívají lidé mezi 16 a 34 lety, za hudbu z internetu platí víc než desetina z nich.

„Ve věkové kategorii 16 až 24 let se pak podíl osob poslouchajících placenou hudbu přes internet meziročně dokonce téměř zdvojnásobil, a to z šesti na 11 procent,” uvedl ČSÚ. Placený streaming podle něj naproti tomu jen ojediněle využívají lidé nad 65 let.