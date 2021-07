Podíl Číny na globální těžbě bitcoinů klesl, roste podíl Kazachstánu

Čína se na energii používané k těžbě bitcoinů v dubnu podílela 46 procenty, zatímco v září 2019 to bylo 75,5 procenta. Podíl Číny klesl na méně než polovinu ještě předtím, než čínské úřady zasáhly proti těžbě kryptoměn.

Těžba v kontextu kryptoměn je v podstatě vypouštění jednotlivých mincí virtuálních měn do oběhu. Těžbu provádějí počítače, které jsou obvykle vytvořeny speciálně pro tento účel a které musejí vyřešit složité matematické výpočty kvůli ověření měny a jejímu zařazení do oběhu. Odměnou za to tito takzvaní těžaři získají určité množství mincí. Počítače využívané k těžbě bitcoinů potřebují obrovské množství energie.