Počítačový magnát Gates slaví 65. narozeniny. Microsoft vyměnil za filantropii

Gatesova cesta na výsluní začala ve 13 letech, kdy sestavil svůj první program, a to pro hru piškvorky. Později si již vydělával programováním na střední škole a v sedmnácti prodal první softwarový program. V roce 1973 začal studovat na Harvardu, ale kvůli počítačům se studiu příliš nevěnoval a prestižní ústav brzy opustil. V roce 1974 vymysleli se spolužákem Paulem Allenem programovací jazyk BASIC a v dubnu 1975 založili v Albuquerque firmičku.

Gates: Bohaté země se mohou vrátit do normálu koncem roku 2021 Amerika

Gates se z firmy začal stahovat v roce 2000, kdy se výkonným ředitelem stal Steve Ballmer (v roce 2014 jej nahradil Satya Nadella). O šest let později oznámil, že do roku 2008 se vzdá svých rolí v řízení Microsoftu a zaměří se na charitu. Slib Gates dodržel a na plný úvazek se začal věnovat nadaci, kterou založil se svou manželkou Melindou.

Nadace, která patří k největším sponzorům Světové zdravotnické organizace (WHO), se angažuje také v boji se současnou koronavirovou pandemií. Šestnáct farmaceutických firem vyvíjejících vakcínu proti covidu v září s nadací podepsalo dohodu, čímž se podle Gatese zavázaly, že bezprecedentně zvýší produkci a zajistí, aby se vakcína dostala do obecné distribuce co nejdříve.