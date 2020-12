Počet Čechů sledujících TV v mobilu se letos zdvojnásobil

„Z celkové sledovanosti televize patří mobilním zařízením zhruba nižší jednotky procent. Letos odhadujeme růst sledovanosti jen do deseti procent. A to zejména z toho důvodu, že většina lidí trávila čas doma, takže převládala v používání spíše klasická televize, případně počítače,” podotkla Luzsicza.

Internet v mobilním telefonu podle letošních údajů Českého statistického úřadu v případě věkové skupiny 16 až 24 let využívá asi 97 procent mladých lidí. V domácnostech je vybavenost dotykovým mobilem 79procentní, což za osm let znamená více než čtyřnásobný nárůst. Neznamená to však, že by se lidé dívali na televizní pořady jen v mobilu, většina televizních operátorů umožňuje souběžně přehrávat pořady na více zařízeních, většinou na čtyřech nebo pěti.