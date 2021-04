ON-LINE: Apple odhalil nový iPhone. A další novinky následují

19:15 – AirTag se v prodeji objeví na konci dubna. Revoluci ale patrně nezpůsobí, neboť celá řada výrobců podobné řešení nabízí již několik let.

19:12 – AirTag je v podstatě chytrý přívěšek, o jehož příchodu se spekulovalo již několik let. Připnout ho můžete například na klíče nebo vložit do peněženky. Když pak nějakou z takto označených věcí hledáte, jednoduše ji „prozvoníte“ svým mobilem. A budete přesně vědět, kde se nachází.

18:20 – Tiskovka společnosti Apple by měla odstartovat v 19:00 středoevropského času. Co přesně bude k vidění, americký počítačový gigant do poslední chvíle tajil.