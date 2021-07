Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v pololetí stoupl na 3,5 miliardy Kč

„Výrazný pokles ceny bitcoinu se samozřejmě projevil i na objemu obchodů. Nyní trh čeká na nějakou zprávu, která by podpořila poptávku. Protože jsme podobný scénář očekávali, tak jsme k obchodování přidali digitalizované fyzické zlato a na podzim začneme nabízet ethereum,” uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Podle Štěpána Hájka z Purple Trading zájem o investování do kryptoměn po výprodeji pochopitelně klesl. Důvěra, kterou investoři měli v trh, se vrací zpátky velmi pomalu a bude trvat dlouho, než se vrátí zpět nálada, kdy býčí trh bude mít ideální podmínky pro další růst. I přesto lze z dlouhodobého hlediska vnímat aktuální ceny většiny kryptoměn jako atraktivní. Postupem času se však bude více věnovat pozornost udržitelnějším projektům, než je bitcoin a kryptoměny jako například Cardano by mohly ukázat, jak lze reálně implementovat blockchainovou technologii do běžného života.