O digitální rozhlas není v Česku zájem, poslouchá ho zlomek lidí

Přitom přijímat pozemní digitální rozhlasové vysílání je v České republice možné bez přerušení již 10 let, první experimenty proběhly již v roce 1999. Přesto zůstává DAB+ v Česku spíše doménou nadšenců a milovníků nových technologií.

Do analogového ticha se po Norsku ponoří také Dánsko

„A to i přes to, že Český rozhlas svojí digitální sítí ČRo DAB+, již technicky zajišťují České Radiokomunikace, pokrývá 95 % obyvatel České republiky a některá ze soukromých rádií lze prostřednictvím DAB+ naladit zhruba na polovině území Česka,“ doplnil Potůček.

V praxi to znamená, že nabídka digitálních sítí není tak bohatá jako v analogovém FM pásmu a čistě digitálních stanic je minimum. „Češi proto nevidí mnoho důvodů pro koupi digitálních rozhlasových přijímačů DAB+. V současné době takový přijímač vlastní 6 % posluchačů a dalších téměř 11 % plánuje jeho koupi během letošního roku. Naopak 57 % respondentů takovou koupi rozhodně neplánuje a více než čtvrtina (27 %) není rozhodnuta nebo vůbec neví, co to digitální rozhlasový přijímač DAB+ je,“ uvedl Potůček.