Nemocné a seniory ohlídá inteligentní systém

Senzory potom detekují nezavřené dveře, prudké změny teploty, neobvyklou aktivitu v bytě nebo podezřelý klid v konkrétních místnostech. Ve chvíli, kdy dojde k odchylce oproti naučenému standardu, pošle systém prostřednictvím aplikace zprávu do telefonu blízké osoby. Ta tak může hned reagovat a ověřit, zda je senior v pořádku. Vybavení senzory vyjde na přibližně 3000 korun a měsíčně se poté za provoz platí 275 korun.

Slovenská Inovasense zase nabízí senzor do poštovní schránky, který se hodí nejen pro seniory. Malé zařízení fungující na baterii s mnohaletou životností lze jednoduše umístit dovnitř jakékoliv schránky. V momentě, kdy je do schránky doručeno psaní, zašle uživateli prostřednictvím aplikace zprávu přímo do mobilu. Zabrání tak tomu, že člověk třeba nestihne včas převzít složenku či úřední psaní.