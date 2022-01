Největší technologický veletrh se zkrátí. Kvůli koronaviru

Podle původních plánů totiž mělo být výstaviště – a všechny přilehlé expozice – otevřené až do soboty 8. ledna. Nakonec se ale brány veletrhu zavřou již v pátek 7. ledna. Je to vcelku logický krok, neboť během víkendu by hrozilo, že na akci dorazí daleko více lidí.