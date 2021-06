Nejrychleji rostoucí sítí v Česku je TikTok

Dlouhodobě nejpopulárnějšími sociálními médii jsou YouTube a Facebook, se kterými má zkušenost devět z deseti Čechů starších 15 let a stejně tomu je na Slovensku. Zejména Facebook se nyní stává doménou starší generace, alespoň jednou týdně na něj přispívá 36 procent Čechů od 45 do 60 let a dokonce 33 procent uživatelů starších 60 let.

Rozdíl je patrný hlavně při srovnání s uživateli do 30 let, kteří na Facebook alespoň jednou týdně přispívají pouze v 15 procentech případů. I na Slovensku má starší generace na Facebooku hlavní slovo, alespoň jednou za týden napíše příspěvek 45 procent Slováků mezi 45 a 60 lety.

Stejně jako loni, i letos zůstává v oblibě formát Stories – jak na Facebooku, tak Instagramu. Facebookové příběhy sleduje 71 procent mladých a Instagramové 88 procent uživatelů do 30 let. Na Slovensku je trend mezi mladými podobný. I zde popularita sítě s krátkými videi roste, TikTok používají dvě pětiny (41 procent) z nich. Stories jsou na Slovensku také úspěšné, na rozdíl od ČR jsou ale oblíbenější ty na Facebooku, se kterými mají zkušenost čtyři pětiny lidí do 30 let. Instagramové příběhy alespoň příležitostně používá 78 procent Slováků mladších 30 let.