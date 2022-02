Nejde jen o Facebook. Zuckerberg svádí boj o uživatelská data i kvůli metaversu

Pokročilejší verze internetu. Splynutí digitálního světa s virtuálním. Tak technologičtí giganti popisují virtuální vesmír zvaný metaverse, na kterém již usilovně pracují. Co to ale vlastně je?

Jako první použil v roce 1992 slovo metaverse spisovatel Neil Stephenson ve své sci-fi novele Snow Crash. Popisoval tak nástupce internetu, který je založený na sdíleném virtuálním prostoru.

Ani on sám patrně tehdy netušil, že o tři dekády později budou přední technologické společnosti světa na něčem podobném skutečně pracovat.

O tom, jak by to mohlo celé fungovat, skvěle pojednává film Ready Player One z roku 2018, který byl natočen podle stejnojmenného románu Ernesta Clinea. Jde o strhující dobrodružný thriller z blízké budoucnosti, kde prakticky celý svět tráví všechen svůj volný čas ve virtuální realitě, ve hře zvané OASIS.

Je to místo, kde mohou lidé utéct od svých všedních starostí, mohou se zde bavit, závodit, cestovat, studovat, zamilovat se… Zkrátka dělat vše, co je napadne.