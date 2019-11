Na nový televizní formát DVB-T2 není připravena téměř polovina domácností

„Potřebná technická vybavenost televizemi nebo set-top-boxy vzrostla na 56 procent relevantních domácností. V Praze a ve Středočeském kraji je změna už doslova za dveřmi a ti, co se na ni ještě nepřipravili, by tak měli učinit co nejdříve,“ apeloval včera náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.