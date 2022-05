Na Netflix zamíří reklama, předplatné ale bude levnější

Netflix se chystá v posledních třech měsících roku zavést levnější předplatné, které ale podmíní vysíláním reklamy. Podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) to internetová televize v úterý sdělila svým zaměstnancům. Původně firma tento krok plánovala až za rok až dva. Ve zprávě pro zaměstnance Netflix dále podle zdrojů NYT uvádí, že se zhruba ve stejnou dobu chystá zasáhnout proti sdílení hesel mezi svými předplatiteli.