Na DVB-T2 vysílání přeladilo již 2,5 milionu českých domácností

Připomněla, že kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Lidé se tedy nemusí obávat, že by za pár let museli měnit opět své televizní přijímače, nebo pořizovat set-top boxy kvůli nějakému modernějšímu televiznímu standardu.