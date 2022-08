Musk koupi Twitteru nevzdal. Má ale jednu podmínku

Pokud se ukáže, že informace, které Twitter uvádí v dokumentu určeném pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC), nejsou pravdivé, dohoda za původních podmínek by proběhnout neměla, napsal Musk na sociální síti. V reakci na dotaz jednoho z uživatelů twitteru, zda SEC "pochybná tvrzení" společnosti prověřuje, Musk odpověděl: "Dobrá otázka. Proč to nedělají?".

Musk se už od samého začátku netajil tím, že chce Twitter od falešných účtů očistit, aby z něj udělal „lepší místo pro uživatele“. Žádné konkrétní plány řešení tohoto problému však nezveřejnil. Dosáhnout by se toho ale dalo tak, že by musel být každý účet na Twitteru ověřený, což by v podstatě zcela vyloučilo ze hry anonymní uživatele.