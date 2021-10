Mobily pro nevidomé i umělá inteligence. Týden inovací odhaluje budoucnost techniky

Speciální systém na diagnostiku očních a neurologických chorob představila na veletrhu česká společnost Aireen. „Je to vlastně software, který provádí analýzu digitálních snímků u očního pozadí, které se pořizují speciální kamerou. Ten samotný sken dovedeme analyzovat během několika vteřin a dáme indikaci toho, zda tam ta diagnóza je přítomna či nikoliv,“ prohlásil Jan Hlaváček, ředitel společnosti Aireen.

Podle něj je i díky umělé inteligenci úspěšnost celého systému přes 90 %, tyto speciální brýle tedy dovolují hodnotit oční sítnici i lékařům, kteří na to nemají odbornost. V praxi by tak mohli podobný systém využívat například praktičtí lékaři, kteří by byli schopni diagnostikovat celou řadu závažných onemocnění už při první návštěvě ordinace. V některých ordinacích se nástroj tuzemských tvůrců již skutečně používá.