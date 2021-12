Miliardový obchod na spadnutí. Oracle má plány s umělou inteligencí a zdravotnictvím

Americký výrobce podnikového softwaru Oracle jedná o převzetí společnosti Cerner, která se zabývá elektronickými lékařskými záznamy. S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Hodnota transakce by podle něj mohla činit až 30 miliard dolarů (bezmála 670 miliard Kč). Oracle ani Cerner na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly.