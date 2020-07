Malá krabička má způsobit internetovou revoluci. Kabely nahradí laser

Hlavní internetové rozvody poskytovatelé připojení v současnosti prakticky bez výjimky vedou prostřednictvím klasických kabelů. Je to totiž nejstabilnější, a tudíž i nejspolehlivější typ připojení. Teprve ve směru ke koncovým uživatelům jsou pak některé typy sítí šířeny bezdrátově.

Vysoké náklady na výstavbu nových sítí pak ale značně brzdí jejich rozvoj. Vyřešit by to měl nápad singapurské společnosti Transcelestial, která přišla s úspornější technologií stavící na laserových paprscích. Pro přenos dat je tedy místo tradičních kabelů používán laser.

Současné testy ukazují, že stabilita laserového spojení je velmi podobná jako v případě kabelových sítí tvořených optickými kabely. Díky tomu, že se nemusí kopat do země, klesají však v případě nové technologie náklady až o 90 %. V podstatě stačí umístit antény – malou krabičku o velikosti krabice od bod – na viditelná místa proti sobě.

Vysázet klidně i tisíce takových spojů po městě přitom není vůbec řádný problém. Spoluvlastník a šéf start-upu Transcelestial Rohit Jha uvedl, že tato technologie by mohla značně usnadnit a zlevnit zavádění moderních 5G sítí nejen napříč Asií, ale celým světem. Využívat ale tuto technologii mohou také jiní poskytovatelé internetového připojení.

V laserové přenosy věří také Economic Development Board Investments (EDBI), což je vlastně singapurská obdoba CzechInvestu. Ta do ambiciózního start-upu nalila v přepočtu více než 222 milionů korun. Finanční injekce by měla pomoci především v rychlejším rozšíření nové technologie a rozjezdu masové výroby.

Pokud se to skutečně podaří, mohla by tato nenápadná laserová krabička způsobit internetovou revoluci. Vysokorychlostní internet by se totiž díky snadnější a levnější instalaci dostal k daleko více lidem.