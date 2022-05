Majitel Lidlu a Kauflandu vtrhne do světa cloudu

Firma tak v malém kopíruje příklad amerického internetového prodejce Amazon, který nabízí svou IT infrastrukturu jako cloudovou službu prostřednictvím své dceřiné společnosti Amazon Web Services (AWS) od roku 2006, napsala agentura DPA.

"Nabídkou dláždíme cestu evropskému cloudovému řešení z Německa a posilujeme digitální suverenitu a konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ řekl generální ředitel Schwarz IT Christian Müller. Dodal, že firma reaguje na výzvy politiků, kteří volali po přesvědčivé evropské alternativě ke cloudovým nabídkám mimoevropských poskytovatelů.

Datová centra Stackit se podle společnosti nacházejí v Německu a splňují "nejvyšší evropské bezpečnostní standardy“. Samotná skupina Schwarz toto řešení používá tři roky, svou spolehlivost prokázalo i při zatížení. V IT pobočce skupiny pracuje kolem 4000 lidí.

Kromě kompletních cloudových služeb bude Schwarz IT nabízet také takzvané kolokační služby. Ty budou fungovat tak, že zákazníci budou provozovat vlastní IT hardware ve dvou datových centrech skupiny Schwarz v Německu a Rakousku, aniž by se sami museli starat o vhodné a bezpečné prostředí.