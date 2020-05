Kyberútoky na nemocnice nekončí, rizikem je práce z domova, upozornili odborníci

Ačkoliv podle NÚKIB je hrozba kyberútoku na nemocnice nyní na běžné úrovni, podle expertů by špitály neměly usnout na vavřínech. A to zejména proto, že část zaměstnanců nemocnic stále využívá home office.

„Hackeři si vždy vybírají nejslabší článek systému, kde lze napáchat co největší škody. A to jsou v Česku bohužel také nemocnice. Krize kolem koronaviru útočníkům jen nahrála do karet,“ vysvětlil Obluk. „Podle dostupných informací navíc tyto útoky nesledují vždy jen finanční zisk, jak tomu bývá obvykle. Některé z nich se snaží jen škodit, zasévat nedůvěru a paniku mezi obyvatelstvo. To je taktika vlastní spíše hackerům napojeným na státní agentury než běžným kyberzločincům,“ doplnil.