Kurz bitcoinu výrazně propadl. Kvůli nové mutaci koronaviru z JAR

Podobný pokles je patrný také u dalších kryptoměn. Ethereum se obchodovalo ještě ve čtvrtek za 4553 dolarů (103 400 Kč), v pátek po poledni to bylo už jen za 3920 dolarů (89 030 Kč).

„Šíření této mutace do dalších zemí by mohlo oslabit apetit investorů. Můžeme očekávat, že opětovný růst bitcoinu bude omezený. Trh by se měl naopak připravit na další ztráty,“ prohlásil Juja Hasegawa ze společnosti Bitbank.