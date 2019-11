Kreditka Applu je sexistická, burcují uživatelé

Společnost Apple nabízí již delší dobu službu Apple Pay, díky které je možné do iPhonů či chytrých hodinek Apple Watch nahrát platební kartu od své banky a v obchodech následně k platbám využívat pouze zmiňovaná mobilní zařízení.

Letos však počítačový gigant posunul celý projekt na novou úroveň, kdy přispěchal se svou vlastní kreditní kartou Apple Card. S ní způsobil v zahraničí doslova mánii, a to především díky nabízeným službám.

Lidé totiž mohou dostávat část peněz za své platby nazpět. V podstatě se tak americký počítačový gigant s lidmi rozdělí o provize, které u obchodníků platí. Z jednotlivých plateb by lidé měli získat 2 % nazpět, v případě nákupů v Apple Storech dokonce 3 %.

Nyní se však ukázalo, že vstup Applu do velkého finančního světa má opravdu hořkou příchuť. Podnik totiž nabízí značně odlišné úvěrové limity na kartách podle pohlaví uživatelů. Například podnikatel David Heinemeier Hansson na Twitteru upozornil, že dostal od Applu 20krát vyšší úvěrový limit než jeho manželka. A to i přesto, že v bance měla lepší kreditní skóre než on.