Jak se pracuje s chytrým telefonem? Senioři se to naučí on-line

„Vodafone dlouhodobě usiluje o to, aby každý mohl čerpat z výhod digitalizace. Asi si vybavíme tu radost prarodiče, když ho navštívíme. Díky technologiím spolu můžeme být častěji, a to kdykoliv a odkudkoliv,“ prohlásila k novému projektu Digitální odysea Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafonu.

Podle ní průzkum ukázal, že senioři by rádi byli on-line, problém pro ně nepředstavuje ani koupě potřebných zařízení. „Z průzkumů víme, že by senioři rádi byli online a často pro ně není ani problém koupit si potřebná zařízení. Jenže mají strach ze složitosti a z toho, že zakoupené zařízení nebudou umět ani zprovoznit. Letošní Vánoce tak chceme pojmout jinak a chceme seniorům s pomocí Nadace Vodafone darovat to nejcennější, to je kus sebe, a pomoci jim získat větší jistotu v online světě,“ doplnila Lišková.