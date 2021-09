Irský regulátor zahájil dvě vyšetřování TikToku kvůli osobním údajům

První vyšetřování se týká „zpracování osobních údajů v souvislosti s nastavením platformy pro uživatele mladší 18 let a opatřeními pro ověření věku osob mladších 13 let”, uvedla komise DPC v prohlášení. Druhá prověrka se zaměří na přesun osobních údajů společností TikTok do Číny a na to, zda společnost při předávání osobních údajů do zemí mimo EU dodržuje unijní právní předpisy, informoval regulační úřad.