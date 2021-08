Internet věcí je fenomén. Smart zařízení nalezneme ve většině českých domácností

Za zkratkou IoT (Internet of Things, česky internet věcí) se ukrývá označení pro chytré přístroje, které jsou schopny připojovat se na internet a komunikovat mezi sebou prostřednictvím této celosvětové počítačové sítě.

Co přinesly počítačové technologie ve druhé dekádě

A oblíbenost potvrzují také data nákupního rádce Zboží.cz . „Pozorujeme dlouhodobý rostoucí zájem o chytré hodinky. V meziročním srovnání u nás poptávka po nich narostla o 47 procent. Kromě chytrých hodinek se těší oblibě i chytré náramky a v nabídce máme třeba i vyhřívané vložky do bot na dálkové ovládání,“ uvedla Kristýna Hořovská, PR specialistka Zboží.cz.

Zdůraznila, že dále v nejvyšší míře vlastníme chytré audio-vizuální zařízení (35 %) a smart příslušenství k osobnímu počítači, jako jsou tiskárny či skenery (32 %). „Na našem srovnávači jsme letos v meziročním srovnání zaznamenali o třetinu vyšší zájem například o tiskárny. Ten ale nepochybně souvisí i s faktem, že si lidé zlepšovali pracovní prostředí doma, a to vzhledem k práci formou home office v době pandemie koronaviru,“ prohlásila Hořovská.

Průzkum dokládá, že o tyto prvky v domácnosti mají více zájem mladší uživatelé od 15 do 34 let. V této věkové skupině je vlastní 81 procent uživatelů, naopak v kategorii nad 55 let je vlastní jen polovina lidí.