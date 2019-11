Internet pod naprostou kontrolou. Moskvě to umožní nový zákon

Poskytovatelům připojení nový zákon nařizuje zabudovat do infrastruktury technologii na provádění tzv. hloubkové inspekce paketů (DPI), kterou lze použít k vystopování zdroje přenášených informací a k jejich filtrování. To v praxi umožní cenzurnímu úřadu Roskomnadzor efektivněji blokovat vybrané webové stránky, píše BBC.

Rusko také plánuje se začátkem roku 2021 spustit domácí systém webových domén (DNS), který by řídil provoz na ruském internetu. Podle webu televize Deutsche Welle by tento krok znamenal, že ruští uživatelé by už při zadání adresy do prohlížeče nerozhodovali o tom, jaká stránka se jim následně zobrazí. Magazín MIT Technology Review předpovídá vznik "alternativní reality" uvnitř hranic Ruska.