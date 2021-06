Hackeři spojili síly v boji za zelenější planetu. Výsledkem je mobilní aplikace

Druhé místo získal projekt BASF in your pocket týmu Best_BASF_app, který přišel s univerzálním řešením označování chemických sloučenin. O třetí a čtvrtou příčku se společně dělily aplikace Nature Catcher - Vysočina týmu SUDs, která řeší problém nelegálních skládek a pomáhá zvyšovat počet turistů v kraji Vysočina, a projekt Second life for bottles týmu Balance is Motion. Ten přišel s návrhy reklamních materiálů a tvárnic z pivních lahví.