Francouzský úřad podpořil firmu Apple ve sporu o ochranu soukromí

Francouzský úřad zároveň uvedl, že plán Applu vyžadující souhlas uživatelů s jejich sledováním „se nezdá být nezákonný”. To je rána hlavně pro menší firmy, které doufaly v zablokování kvůli monopolnímu chování. Úřad ale také uvedl, že plánuje hloubkové vyšetřování, aby zjistil, zda změny Applu je možné považovat za vlastní upřednostňování prostřednictvím stanovování přísnějších pravidel pro aplikace třetích stran než pro sebe. Toto vyšetřování by mohlo trvat až do příštího roku, upozorňuje list The Wall Street Journal.