Francie a USA se kočkují kvůli digitální dani

„Pokud by se USA rozhodly kvůli francouzské digitální dani uvalit obchodní sankce vůči EU, mělo by to hluboký a trvalý vliv na transatlantické vztahy,“ citovala agentura Reuters z ministrova dopisu. Le Maire v něm také upozorňuje, že Francie je kvůli této záležitosti v kontaktu s Evropskou komisí (EK) a s ostatními členskými zeměmi EU a že zvažují různé možnosti, jak bránit svá obchodní práva.