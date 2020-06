Facebookové skupiny jsou nástrojem dezinformátorů

Tento fenomén byl zjevný už v roce 2018, kdy spojenci nezávislého kandidáta do amerického Senátu Shivy Ayyaduraie použili skupiny k vytvoření dojmu o jeho podpoře mezi občany. Dnes je Ayyadurai jedním z nejnebezpečnějších přenašečů zdravotnických dezinformací, jehož příspěvky sbírají miliony komentářů a dalších reakcí. Tato sdělení brojí proti očkování, dále například fanouškům radí, aby si do úst strčili zapnutý fén a tím se zbavili koronaviru.

Pro zmírnění tohoto problému by měl Facebook radikálně posílit transparentnost kolem vlastnictví a správy skupin a členství v nich. Jistě, soukromí bylo podstatou věci, uživatelé ale potřebují nástroje, které jim umožní pochopit původ konzumovaných informací. Facebook také musí pečlivěji prověřovat, jakým způsobem jsou skupiny a stránky klasifikovány, a zajistit, aby popisky odpovídaly obsahu sdílenému v dané komunitě. Většina skupin spadá do kategorie "obecné", což uživatelům ani bezpečnostním týmům Facebooku nepomáhá pochopit účel jednotlivých komunit.

Doporučování nových skupin by mělo úplně zmizet. Když by si je uživatelé museli hledat sami, možná by trošku více uvažovali o tom, kam se přidají. A na závěr, velkým skupinám by platforma neměla dopřávat stejnou úroveň soukromí jako rodinným skupinám, kde se sdílejí recepty a fotky miminek. Přesáhne-li skupina jistou hranici, dejme tomu 5000 členů, měla by být automaticky veřejná. Skupiny by pak mohli pozorovat analytici a novináři, na které momentálně Facebook při monitorování své platformy spoléhá.