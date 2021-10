Facebook v Kongresu hájil svůj přístup k mladým uživatelům sociálních sítí

List The Wall Street Journal (WSJ) před zhruba dvěma týdny informoval o tom, že Facebook disponuje dvěma studiemi, podle nichž užívání sociální sítě Instagram vede u některých dospívajících k psychickým problémům, sníženému sebevědomí, poruchám příjmu potravy či sebevražedným myšlenkám. Odhalení vzbudilo pobouření mezi zákonodárci, kritiky velkých technologických společností, experty i rodiči.

Firma v reakci na zprávu dočasně pozastavila svoje plány na spuštění Instagramu určeného dětem od deseti do dvanácti let. Momentálně podmínky platformy stanovují, že uživatelé musí být starší 13 let.