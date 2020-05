Facebook odsouhlasil cenzorům obsahu miliardové odškodné za hrůzy, které museli sledovat

Hlídání obsahu sociální sítě Facebook mělo stát psychické zdraví nemalé množství osob. To, co lidé nahrávají, totiž podle všeho obsahuje násilí všeho druhu a další znepokojující obsah. Každá z osob, která se případu účastní, má dostat od Facebooku jako odškodné nejméně 1000 dolarů, tedy přes 25 000 korun.

Peníze mají pokrýt náklady na psychologa a případnou léčbu. Někteří však mají dostat odškodné řádově vyšší s tím, že budou zjevně i tací, kteří by si kvůli trvalým zdravotním následkům mohli polepšit o 50 000 dolarů, tedy v přepočtu více než jeden a čtvrt milionu korun, informoval magazín The Verge.

Facebook navíc také bude zavádět sérii změn a úprav pro práci cenzorů obsahu, které by měly zmírnit dopady na jejich psychické zdraví. Podezřelá videa by se měla automaticky ztišovat a místo toho, aby byla barevná, budou černobílá. Tyto změny by měly být zavedené do konce roku pro 80 procent cenzorů, počátkem příštího roku pak pro všechny.